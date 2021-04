Marc Brys waarschuwt zijn spelers: “Play-offs rateren betekent minder in plaats van méér vakantie”

Als elfde in het huidige klassement lijkt OHL nog weinig kans te maken op de Europe play-offs – de vroegere Play-off 2 - maar niets is wat het lijkt. Winnen tegen Waasland-Beveren met één doelpunt meer verschil dan KV Mechelen volstaat. Toch wil coach Marc Brys het niet te veel meer over die top acht hebben. “Onze focus ligt op het seizoen in schoonheid afsluiten, niet op de play-offs.”

Omdat alle concurrenten voor de top acht elkaar bekampen, heeft OHL ondanks zijn pijnlijke 3-0 nederlaag bij Cercle nog een behoorlijke kans om de Europe play-offs te halen, maar Brys gaat de wedstrijd van zondag tegen Waasland-Beveren met een andere insteek in. “Wij moeten spelen om het seizoen in schoonheid af te sluiten”, aldus de OHL-coach. ”Eindigen met een 3-0 nederlaag tegen tien man zoals vorige week, is geen optie. Gelukkig krijgen we een herkansing. Onze focus ligt daarbij niet op de play-offs, maar als er nog iets uit de kast valt, zullen wij er heel snel bijzijn om dat op te rappen.”

Brys is niet van plan om zondag voortdurend de stand in Kortrijk-KV Mechelen te raadplegen. “Mijn ervaring leert dat zoiets alleen maar stress met zich meebrengt. Ik wil daar helemaal niet van op de hoogte zijn. We zullen achteraf wel zien. Mijn coaching moet zo rationeel mogelijk zijn en het resultaat van Mechelen zal daar niet toe bijdragen. De laatste vijf minuten zal er vermoedelijk wel iemand vanop de tribune of van achter de bank roepen wat de situatie is.”

Foto: JEFFREY GAENS

Tarzanfiguur

Als OHL nog aanspraak wil maken op de top acht, moet het hoe dan ook winnen van Waasland-Beveren. Een tegenstander die, net als Cercle vorige week, met het degradatiemes tussen de tanden zal spelen.

“Ze zullen nog tien keer gevaarlijk zijn dan Cercle”, denkt Brys. ”Die degradatiestrijd brengt nieuwe krachten naar boven. Waasland-Beveren is in survivalmodus. Je kan het vergelijken met een situatie van toen ik nog bij de politie werkte. We kwamen aangereden bij een kindje van twee jaar dat van het trottoir was gevallen en tegen een wiel van een auto gekneld lag. Dat kind was aan het stikken. Haar moeder, die nochtans geen tarzanfiguur was, heeft die auto opgetild om haar kind te redden. Ik wil maar zeggen: in survivalmodus kan er veel.”

Op één of meerdere weken extra vakantie in het geval dat de Leuvenaars geen play-offs halen, moet de spelers niet rekenen. “De agenda is opgemaakt en aan iedereen meegedeeld. Het is geen dreigement, maar play-offs rateren betekent minder in plaats van meer verlof. Alles is volgepland de komende weken. Eigenlijk spelen mijn spelers zondag dus voor hun verlof.”