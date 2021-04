Yves Vanderhaeghe zondag met noodploeg en Bruzzese in doel naar Oostende: “Anderlecht geeft dit niet meer uit handen”

Cercle is gered en voor groen-zwart wordt het zondag vooral een galamatch in de lege Diaz Arena. Voor tegenstander KV Oostende staat er wel nog veel op het spel. Toeval wil nu dat de huidige Cercle-trainer Yves Vanderhaeghe tot nader order nog steeds de meest succesvolle KVO-coach ooit is. Toch vloog hij er aan de deur maar revanchegevoelens zijn hem vreemd.

“Er zijn nu andere mensen aan de macht, ik heb veel respect voor dit KVO maar vrees voor ze dat Anderlecht dit niet meer weggeeft”.

De eer. Meer staat er niet op het spel voor Cercle zondag aan zee. Voor het eerst dit seizoen kan men echter eens drie opeenvolgende zeges boeken. De onbetwistbare winnaar in Yves Vanderhaeghe heeft daar wel oren naar. Hij moet zondag wel de geschorsten Hoggas en Velkovski missen en sleutelspelers zoals Lopes, Bates en Marcelin zijn out. Ook Didillon liep een enkelblessure op en moet een scan ondergaan. Sebastieb Bruzzese zal zondag in Oostende in doel staan bij Cercle dat maar net aan achttien fitte spelers raakt.”

Toch wil Yves Vanderhaeghe zijn vel duur verkopen.

“We zijn profs en spelen altijd om te winnen. We spelen ook bevrijd nu we gered zijn, er is geen druk meer en ik ben benieuwd hoe mijn ploeg daarmee zal omgaan. We kunnen ook voor de derde keer op rij winnen en dat is in deze competitie slechts weinig ploegen gegeven. “

Vanderhaeghe is ook niet van plan om alles door mekaar te gooien en af te stappen van zijn 532-systeem.

Waarom zou ik ook? Op basis van de statistieken van de laatste twee maanden zijn we de op één na beste ploeg. Nee, we nemen ook deze laatste match serieus op. En niet omdat ik op revanche zou uit zijn tegen Oostende, integendeel. Het zijn nu allemaal andere mensen dan in mijn periode. Hoed af ook en veel respect hoe ze alles van nul weer op bouwden en er in slaagden om zo’n seizoen te draaien.”

Toch tipt Vanderhaeghe op Anderlecht als vierde deelnemer aan de Champions’ play-offs.

“Ze tankten veel vertrouwen door te winnen tegen Antwerp en Club. STVV zal zijn vel wel duur verkopen maar ik denk niet dat Anderlecht zichzelf nog in de voet zal schieten en dit nog uit handen zal geven.”

Foto: BELGA

Taravel weg, wat met Ugbo?

Ondertussen bouwt Vanderhaeghe samen met de Mexicaanse sportief directeur van Cercle, Carlos Avina aan de uitbouw van de ploeg.

Volgende week wordt gesproken met topscorer Iké Ugbo. Cercle heeft een optie van 5 miljoen op hem maar wat wil de spits van Chelsea zelf? Monaco is een optie maar ook Fulham, Sampdoria en zelfs Racing Genk worden genoemd. Ook met Bates, gehuurd van Hamburg, zal eerstdaags gepraat worden.

Kapitein Jérémy Taravel krijgt na vier jaar geen nieuw contract meer en dat is ook het geval voor doelman Merveille Goblet en middenvelder Calvin Dekuyper.