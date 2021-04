Hein Vanhaezebrouck leeft sereen toe naar match van de waarheid: “Nog één kans om voor het eerst dit seizoen in top-8 te raken”

Gent - Zondagmiddag staar er voor AA Gent misschien wel dé match van het jaar op het programma. Op bezoek bij Zulte Waregem moet het team van Hein Vanhaezebrouck een plaats in de Europe play-offs – de vroegere Play-off 2 – bemachtigen. De Gentse coach hoopt dat zijn spelers op hetzelfde elan doorgaan na de 4-0 thuiszege tegen Charleroi: “Een zege doet altijd deugd en die match betekent misschien wel een boost voor sommige jongens. “

“We hebben zoals elke week gewerkt en heel weinig veranderd aan ons normaal trainingsprogramma”, vertelt Vanhaezebrouck. “Natuurlijk leg je wel wat andere accenten, naar gelang de tegenstander. Maar voor de rest was het allemaal heel normaal.” Toch houdt HVH nog een slag om de arm. Zeker qua beschikbaarheid van bepaalde spelers: “We hebben op zaterdag nog een training. Maar het is altijd gevaarlijk hé. In het begin van de week krijg je een blaadje met veel namen en op het einde van de week zijn ze vaak allemaal weer bij de levenden.”

Maar door de namen van Nurio en Chakvetadze ging er wel al definitief een streep: “Nurio zijn we kwijt, die zit met een scheurtje in de hamstring. Die zullen we net als Chakvetadze een poosje moeten missen. Want Giorgi heeft ook een scheur in de hamstring. Marreh traint mee maar het is nog afwachten of hij de selectie haalt. Dat wordt nog wat afwegen na de laatste training.”

“De Bruyn kreeg in de loop van de week wel opnieuw wat reactie op de trainingsarbeid: een korte vermoeidheidsreactie. Dat is normaal in deze fase van zijn herstel. Dat zal hij nog wel enkele keren meemaken. We willen hem ook tegelijk naar een hoger niveau tillen. En dat kan niet zonder vermoeidheid of spierpijn. Dat is zo in elke discipline. Soms ben je ‘piepedood’. En dan is het zaak om met recuperatie winst te maken.”

Voor verschillende jongens in de Gentse kleedkamer startte deze week ook de Ramadan, de traditionele vastenperiode voor de moslims. Een gegeven dat Vanhaezebrouck zeker niet uit zijn lood slaat: “Ik heb al jarenlang ervaring met jongens die de Ramadan volgen. Dat heeft natuurlijk wel wat gevolgen maar dat maakt een mens ook sterker. Al dring ik er wel op aan dat ze op wedstrijddagen eten en drinken. Maar tijdens de week moet het kunnen dat ze zich aan die vasten houden.”

“Wij moeten echter wel rekening houden met de belasting van dubbele sessies en dat is soms toch wat moeilijker voor die jongens. Ik heb anderzijds ook wel al ervaren dat het vasten hen opnieuw wat scherper en sterker maakt. De focus is er dan toch weer meer aanwezig. Het geloof maakt mensen sterker, ongeacht welk geloof.”

Op bezoek bij Essevee wacht er de Buffalo’s alvast een pittig duel mét inzet. Maar Vanhaezebrouck wil nog niet teveel stilstaan bij de mogelijke gevolgen: “Als je niet wint, is het gewoon gedaan. Dat is ook een mogelijkheid. Nu krijgen we nog één kans om voor het eerst dit seizoen in de top-8 te raken. Maar laten we dat eerst maar proberen. Als we daar in slagen, maken we wel ons seizoen natuurlijk ook niet helemaal goed.”

“We startten het seizoen met het idee om een concurrent te zijn voor Club Brugge, ook al was ik er toen nog niet bij. Dan zou het ook niet logisch zijn om te zeggen dat ons seizoen gered is als we ons plaatsen voor Play-off 2. Maar als je nog kunt strijden voor die vijfde plaats, dan weet je nooit. Een Europees ticket behalen is nooit te min. Zeker dit seizoen: je hebt heel veel ploegen van ons niveau, er komen er ook nog bij. En de nieuwkomers waren ook zeer sterk op dreef.”