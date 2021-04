Goedele Liekens volgt experimentele therapie in strijd tegen kanker, maar die is niet zonder gevaar

Goedele Liekens volgt in een privékliniek in Spanje een experimentele immuuntherapie, als aanvullende behandeling voor haar huidkanker. “Voor meer zekerheid en tegen hervallen”, zegt ze. Maar professor Bart Neyns (UZ Brussel), autoriteit in immuuntherapie, waarschuwt. “Als hij niet perfect wordt toegepast, kan hij kanker net vrijspel geven.”