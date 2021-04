Eerste ‘visdeurbel’ ter wereld redt duizenden vissen van gewisse dood

Toen het idee op 1 april gelanceerd werd, dacht iedereen aan een flauwe aprilgrap. Vandaag is de Utrechtse visdeurbel een groot succes. Al meer dan 32.000 mensen drukten op de knop nadat ze baarzen, snoeken en palingen hadden gezien, waarna de sluis werd geopend.

Volgens natuurkundigen zwemmen vissen in het voorjaar stroomopwaarts van de Vecht naar de Kromme Rijn om eitjes te leggen. Maar de Weerdsluis nabij het Nederlandse Utrecht, die op hun route ligt, blijft dicht in het voorjaar. En dat weten de reigers en andere watervogels ook. Ze houden het water bij de sluis in de gaten om af en toe een vis op te duiken die daar geblokkeerd zit.

Maar daar heeft de gemeente Utrecht nu iets op gevonden. “Duizenden vissen zwemmen ieder jaar door Utrecht, om zich verder voort te planten. Maar omdat de sluis gesloten is tot mei, zitten de vissen er als ratten in de val en zijn ze een gemakkelijke prooi voor vogels. Met de ‘visdeurbel’ is het probleem opgelost”, zegt Anne Nijs, adviseur groen en stadsnatuur in Utrecht.

Het systeem werkt als volgt. Bij de sluis is een onderwatercamera geïnstalleerd. Voorbijgangers kunnen op een scherm zien of er vissen (baars, snoek, paling, passeren of beter willen passeren en kunnen dan op de bel drukken. Maar je kan ook thuis, via een app, kijken of er vissen liggen te wachten en op een virtuele bel drukken. De sluiswachter weet dan dat hij de sluis op een kier moet zetten zodat de vissen er kunnen passeren.

Foto: ANP

En het is een succes. Al meer dan 32.000 keer werd er op de bel gedrukt. Probleem voor de sluiswachter is dat de sluis meer dan 200 jaar oud is en enkel handmatig, door aan een groot wiel te draaien, kan worden geopend. Daarom wacht hij nu tot er wat vissen samen zijn om ze dan gelijktijdig kunnen laten passeren.

Het systeem is alleszins een attractie. “Al meer dan 175.000 mensen zijn er gestopt om naar de beelden van de vissen te kijken.”

Eind mei gaat de ‘visdeurbel’ weg. “Dan begint het vaarseizoen en blijft de sluis open”, zegt Nijs. Maar volgend jaar komt ze zeker terug. En wellicht niet alleen in Utrecht, want verschillende andere gemeenten en steden in Nederland hebben al interesse getoond.