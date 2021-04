Voor liefst 13 ploegen staat nog wat op het spel op de slotspeeldag: dit is wat elk team nog nodig heeft

Voor liefst dertien ploegen staat er nog wat op het spel op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League dit weekend. Wij lijstten op welk resultaat elk team nodig heeft. Vooral in de strijd om de Europe Play-offs zal het nagelbijten zijn: door het dubbele onderlinge duel Zulte Waregem-AA Gent en Standard-Beerschot maken zelfs nummers tien en elf KV Mechelen en OH Leuven nog een redelijke kans op de nacompetitie.

1. Club Brugge: wil met een zo groot mogelijke voorsprong beginnen aan de Champions’ Play-offs, de vroegere Play-off 1.

-> Kan alleen maar eerste zijn na deze speeldag.

2. Antwerp: Heeft aan een gelijkspel tegen Genk genoeg om als tweede te beginnen aan de Champions’ Play-offs. Bij verlies en een zege van Anderlecht start Antwerp de Champions’ Play-offs pas als vierde.

-> Kan zakken naar de vierde plaats.

3. Genk: Kan de tweede plaats afsnoepen van Antwerp in een rechtstreeks duel. Als Genk niet wint en Anderlecht de drie punten pakt, beginnen de Limburgers pas als vierde aan de Champions’ Play-offs.

-> Kan tweede worden, maar ook zakken naar de vierde plaats.

Foto: BELGA

4. Anderlecht: Heeft aan een gelijkspel tegen STVV genoeg om zekerheid te verwerven over deelname aan de Champions’ Play-offs. Bij een zege start paars-wit de Champions’ Play-offs als derde.

-> Kan derde worden, maar ook vijfde eindigen en uit de Champions’ Play-offs vallen.

5. KV Oostende: Kan enkel nog in de Champions’ Play-offs raken als het zelf Cercle Brugge klopt en Anderlecht verliest van STVV. Wel al zeker van de Europe Play-offs, de vroegere Play-off 2.

-> Kan als vierde nog nipt de Champions’ Play-offs halen, maar ook als vijfde eindigden.

6. Beerschot: Heeft op bezoek bij Standard genoeg aan een punt om de Europe Play-offs te halen. KV Mechelen en OH Leuven kunnen dan nog wel gelijk komen in de stand, maar Beerschot heeft meer winstmatchen.

-> Kan zesde eindigen, maar kan ook nog terugvallen naar de tiende plek.

Foto: Isosport

7. Standard: De Rouches moeten thuis winnen van Beerschot om in de Europe Play-offs te raken. Een punt kan ook genoeg zijn, maar dan moeten ze in Luik hopen dat van het kwartet Zulte Waregem-AA Gent-KV Mechelen-OH Leuven geen twee ploegen hun match winnen.

-> Kan zesde eindigen, maar ook nog elfde worden.

8. Zulte Waregem: Is met een zege thuis tegen AA Gent zeker van de Europe Play-offs. Een punt kan ook volstaan indien KV Mechelen én OH Leuven niet winnen, of indien slechts één van die twee wint en Standard thuis verliest van Beerschot.

-> Kan zesde worden, maar ook nog elfde eindigen.

9. AA Gent: Drie punten bij Zulte Waregem zijn altijd genoeg voor de Europe Play-offs. Een punt kan ook volstaan, maar enkel en alleen als Standard thuis verliest van Beerschot én KV Mechelen en OH Leuven niet winnen.

-> Kan zesde worden, maar ook nog elfde eindigen.

10. KV Mechelen: Als KV Mechelen nog in de Europe Play-offs wil raken, moet het winnen van KV Kortrijk. OH Leuven mag wel niet met ruimere cijfers winnen, tenzij Zulte Waregem-AA Gent op een gelijkspel eindigt.

-> Kan zevende worden, maar ook nog twaalfde eindigen.

11. OH Leuven: OH Leuven moet door een slechter doelsaldo niet alleen winnen van Waasland-Beveren, maar ook met meer goals verschil winnen dan KV Mechelen om de Europe Play-offs te halen. Als Zulte Waregem-AA Gent op een gelijkspel eindigt, volstaan de drie punten.

-> Kan zevende worden, maar ook nog twaalfde eindigen.

Foto: JEFFREY GAENS

Voor nummers twaalf tot zestien Charleroi, Eupen, KV Kortrijk, STVV en Cercle Brugge staat er op de laatste speeldag sportief gezien niets meer op het spel.

17. Excelsior Moeskroen: Heeft bij Club Brugge een gelijkspel nodig om zich te verzekeren van barrages om in 1A te blijven of moet hopen dat Waasland-Beveren niet kan winnen van OH Leuven.

18. Waasland-Beveren: Moet winnen van OH Leuven en hopen dat Moeskroen verliest van Club Brugge om de rechtstreekse degradatie te ontlopen.

Programma:

Zaterdag

Charleroi-Eupen 18u30

Antwerp-Genk 20u45

Zondag 18u

STVV-Anderlecht

Zulte Waregem-AA Gent

Standard-Beerschot

Club Brugge-Moeskroen

KV Oostende-Cercle Brugge

OH Leuven-Waasland-Beveren

KV Kortrijk-KV Mechelen