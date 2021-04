Geen vliegtuigen boven Windsor: Britse koninklijke familie legt laatste hand aan voorbereidingen voor uitvaart prins Philip

De Britse koninklijke familie bereidt zich voor om afscheid te nemen van prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth II. De uitvaart zal zaterdag, 8 dagen na zijn overlijden, om 15 uur plaatsvinden in het kasteel van Windsor. Voor de duur van de begrafenis zullen geen vliegtuigen over Windsor vliegen. Dat heeft de luchthaven Heathrow vrijdag aangekondigd.

Om klokslag 15 uur Britse tijd, wanneer de ceremonie begint, zal een minuut stilte gehouden worden over het hele land, ter nagedachtenis van prins Philip. De teraardebestelling zal het militaire verleden van prins Philip weerspiegelen. In de Tweede Wereldoorlog vocht de hertog van Edinburgh bij de Royal Navy. De Royal Navy, de Royal Air Force en het leger zullen in het park van Windsor klaarstaan om zijn doodskist te ontvangen en te vervoeren aan boord van een Land Rover-jeep, die Philip zelf hielp ontwerpen.

De fanfare van de Grenadier Guards, waarvan prins Philip 42 jaar lang kolonel was, zal de rouwstoet naar St. George’s Chapel begeleiden. Daar zal de Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury en de geestelijke leider van de anglicanen, de ceremonie voorleiden. De aartsbisschop riep vrijdag Britten van alle geloofsovertuigingen op om koningin Elizabeth II tijdens deze beproeving te ondersteunen.

Slechts 30 aanwezigen

Slechts 30 mensen mogen de uitvaart bijwonen, met mondmasker en volgens de geldende coronamaatregelen. Premier Boris Johnson stond zijn plaats af aan de familieleden van prins Philip en zal de uitvaart vanuit zijn huis in Chequers volgen. Prins Harry zal voor het eerst naar het Verenigd Koninkrijk terugkeren en in het openbaar aan de zijde van zijn broer prins William en zijn vader prins Charles verschijnen, meer dan een jaar na zijn afscheid van de Britse monarchie. Zijn echtgenote Meghan Markle, die in verwachting is, zal op aanraden van haar arts in de Verenigde Staten blijven.

De hereniging van prins Harry en prins William, die op gespannen voet staan, wakkerde bij commentatoren van de koninklijke familie de hoop aan dat de bekoelde relatie van de broers ontdooit. Dat ze, net als op de begrafenis van prinses Diana, naast elkaar achter de kist van prins Philip zullen lopen, maar dan met hun neef Peter Philips tussen hen in, deed veel inkt vloeien in de Britse pers.

De Britse koninklijke familie zal zich als een verenigd front aan de wereld tonen, toch zeker wat hun vestimentaire keuze betreft. Ondanks de militaire connotatie van de ceremonie besloot koningin Elizabeth II dat alle familieleden hun burgerkledij zullen dragen, net zoals prins Harry en prins Andrew, die geen militaire uniformen meer dragen.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS