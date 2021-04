Einde van een tijdperk op Cuba: Raul Castro kondigt afscheid aan

In Cuba is vrijdag het historisch congres van de communistische partij van start gegaan. President Raul Castro gaat er zijn afscheid als topman van de communisten aankondigen.

Het congres van de communisten moet historisch worden, luidt het post-Castro-tijdperk in en de nieuwe generatie zou vanaf nu de macht in handen nemen. De 89-jarige Raul Castro, die bij de dood van Fidel in 2016 de touwtjes in handen nam, gaat officieel met pensioen.

De Cubaanse president, Miguel Díaz-Canel, zal vermoedelijk de macht bij de communisten in handen nemen. De 60-jarige Diaz-Canel nam in 2019 al het presidentschap van Castro over.