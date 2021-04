Staking bij Punch Powertrain in Sint-Truiden opgeheven na akkoord

Sint-Truiden - De staking bij Punch Powertrain in Sint-Truiden, producent van automatische versnellingsbakken, is opgeheven nadat vakbonden en directie er tot een akkoord zijn gekomen. De productie in het Truiense bedrijf wordt komende maandag weer opgestart.

Maandag brak bij Punch Powertrain een spontane staking uit nadat bekendraakte dat bij het bedrijf opnieuw 245 jobs zijn bedreigd. Meer dan 60 procent van de arbeiders dreigt daardoor zijn job te verliezen. Vorig jaar waren er ook al 138 ontslagen. Doordat het sociaal conflict in het Truiense bedrijf verhardde, werd er de hele week niet gewerkt.

Donderdagavond zijn vakbonden en directie toch tot een akkoord gekomen, zo bevestigt metaalvakbond ACV Metea. Vrijdagochtend werd het akkoord voorgelegd aan het personeel, dat vervolgens akkoord ging om de productie weer volledig op te starten. Vrijdag is het personeel wel nog thuisgebleven, maar maandag gaan de werknemers opnieuw aan de slag.

In het akkoord is een bedrag vastgelegd voor gedwongen ontslag, bovenop de wettelijke verbrekingsvergoeding. Ontslagen werknmemers krijgen er 3.000 euro per anciënniteitsjaar. Daarnaast is er een vergoeding van 2.300 euro per anciënniteitsjaar voor werknemers die vrijwillig vertrekken. De gesprekken over het aantal ontslagen volgen in de komende weken.