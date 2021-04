Kristel Verbeke duikt ook in eigen verleden voor programma over armoede: “Ik voelde wel dat mensen anders naar mij keken”

Ze vindt het nog altijd moeilijk, erover praten, en haar stem zal tijdens het gesprek een paar keer overslaan. Terugblikken op haar jeugd, is terugblikken op een tijd van angst en armoede. Met Zorgen voor mama maakt Kristel Verbeke (45) een programma over een thema dat ze maar al te goed kent. “Ik weet nog altijd precies hoeveel er op mijn rekening staat.”

Soms gaat ze in haar tuin staan om naar haar huis te kijken, vertelt Kristel Verbeke. “Dan denk ik: my god, is dit echt?” Voor Kristel Verbeke is er een leven voor en na. Een leven voor en na K3. Een ...