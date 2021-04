Maandag “aanzienlijke hinder” door busstaking in Limburg

Door een vakbondsactie komende maandag wordt er aanzienlijke hinder verwacht op de dienstverlening van De Lijn in de provincie Limburg. Hoe groot de hinder zal zijn, en waar die het best voelbaar zal zijn, is momenteel nog onduidelijk, klinkt het bij De Lijn.

Naar verwachting zal de staking maandag een aanzienlijke impact hebben op het busvervoer in de hele provincie. Pas maandagochtend zal duidelijk worden in welke mate de stakingsoproep wordt opgevolgd. Volgens vakbond ACV zou de helft van de bussen in Limburg maandag niet uitrijden. De staking zal immers enkel plaatsvinden in de stelplaatsen van De Lijn, en niet bij de chauffeurs van privébedrijven.

De stakingsaanzegging is een gevolg van ontevredenheid bij de Limburgse chauffeurs over onder meer een aantal veranderingen die De Lijn in heel Vlaanderen doorvoerde, waaronder een nieuw planningssysteem, aldus de vervoermaatschappij. De vakbonden halen het negatieve beleid en het gebrek aan overleg van de Limburgse directie aan als reden voor de staking.