Besmet met corona, geen probleem: Sergio Ramos toont de wereld dat hij gezond en wel is

Eerder deze week raakte bekend dat Sergio Ramos besmet is geraakt met het coronavirus. De ervaren Spaanse verdediger zit dan ook in quarantaine. Hij was sowieso al buiten strijd door een blessure aan de linkerkuit en speelde dus niet in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League met Real Madrid. Maar de 35-jarige Ramos wilde aan de wereld tonen dat hij niet zoveel last heeft van al die dubbele tegenslag. Hij trok zijn tuin in om er wat gewichten te liften. Met succes.