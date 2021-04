Hoe Biden Rusland te vriend wil houden door het hard te spelen

“Slaan in de hoop later te kunnen zalven.” Zo interpreteert Amerikaspecialist David Criekemans de sancties van Joe Biden tegen Rusland. Als zijn theorie klopt, lijkt Biden in zijn opzet te slagen, want naast de repercussies die Poetin al uitvaardigde lijkt de Russische leider ook vooral blij te zijn dat een dialoog in de maak is.