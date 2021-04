Morgen uitvaart prins Philip, maar de volgende staatsbegrafenis wordt pas écht belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk

Huwelijken én begrafenissen van royals zijn altijd een beetje een barometer van de populariteit. Hoe meer volk op de been, hoe beter. Bij de begrafenis van prins Philip zaterdag trekt corona een streep door die spontane peiling. Dat de Queen populair zal blijven, daar bestaat geen twijfel over. Of het koningshuis als instituut dat echt is en ook zal blijven, daar wordt aan getwijfeld. Er wordt dan ook druk nagedacht over de vermoedelijk volgende staatsbegrafenis in Groot-Brittannië en wat daarna te gebeuren staat.