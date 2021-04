Franse politie nog steeds op zoek naar meisje (8) dat ontvoerd werd op bevel van moeder, vier mannen opgepakt

In Frankrijk is de politie nog steeds op zoek naar een 8-jarig meisje dat vermoedelijk ontvoerd is in opdracht van haar moeder. De 8-jarige Mia Montemaggi verdween dinsdag in het bergdorp Les Poulières, nabij de grens met Duitsland. Vier mannen zijn opgepakt.

Het meisje verbleef bij haar grootmoeder, die de tijdelijke voogdij over het meisje heeft, in Les Poulières (in de Vogezen). Volgens de Franse procureur die belast is met het onderzoek, Nicolas Heitz, meldden drie mannen zich dinsdag aan het huis van de grootmoeder. Ze deden zich voor als medewerkers van de dienst jeugdbescherming. Ze maakten de grootmoeder wijs dat het meisje mee moest.

Ze slaagden erin het meisje mee te nemen en vermoedelijk hebben ze haar zo’n 20 minuten later overgeleverd aan haar moeder. Die zou de opdracht gegeven hebben voor de ontvoering . Volgens procureur Heitz mocht de moeder niet alleen zijn met haar dochter en haar twee keer per maand zien.

De Franse politie pakte de drie verdachten en nog een vierde medeplichtige in Parijs op. Volgens hun eerste verklaringen nam de moeder via internet contact met hen op. De vier daders, tussen 23 en 60 jaar oud, hebben geen strafblad. Hun voorlopige aanhouding werd vrijdagavond bevestigd.

De 28-jarige moeder heeft geen hoederecht meer over het kind. De twee zijn vrijdagavond nog steeds spoorloos.