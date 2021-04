Emiel en Yvonne zijn met 78 jaar het langst getrouwde koppel van Vlaanderen: “Voor elkaar blijven zorgen, complexer dan dat is het niet”

Gent -

Ook vanmorgen weer legde Yvonne (95) de kleren voor haar man Emiel (99) klaar. Een grijze broek en een vrolijke blauwe trui. Want vandaag is het feest. Vandaag vieren ze hun 78ste huwelijksverjaardag. Emiel en Yvonne zijn momenteel het langst getrouwde koppel van Vlaanderen. “Er is weinig geheim aan”, zegt Yvonne. “Of het moest dit zijn: de kleren voor Emiel klaarleggen; dus voor elkaar blijven zorgen. Complexer dan dat is het niet.”