Exhibitionist begint te masturberen wanneer vrouw voorbijwandelt

Zemst / Elewijt - In Elewijt is vrijdag een exhibitionist opgedoken langs de Sint-Hubertusweg. Het verhaal dook na afloop op via sociale media. Daar doet de vriendin van het slachtoffer het relaas van de feiten.

Zo zou het slachtoffer aan het wandelen geweest zijn met haar hondje toen ze een fietser kruiste. Die reed op een witte elektrische fiets, maar stopte plotseling nadat hij de dame was voorbijgereden. Daarop zou hij zijn beginnen te masturberen. Toen twee andere dames de scène naderden, onderbrak hij zijn daden en fietste hij weg.

Bij de politie heeft men voorlopig geen weet van een klacht. Het is ook nog niet duidelijk of het slachtoffer in kwestie klacht zal indienen.

Het is niet de eerste keer dat er exhibitionisten opduiken in Elewijt. Vorige zomer nog waren er onder andere klachten van soortgelijke feiten langs de Zenne. En in het voorjaar van 2020 werd er nog een wielertoerist uit het Antwerpse opgepakt die soortgelijke daden bekende.