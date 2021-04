Dermine wil vroeg pieken met relancegeld

Staatssecretaris voor de Relance Thomas Dermine (PS) heeft zijn huiswerk zo goed als af. Tegen 2023 wil hij 60 procent van de Europese relancefondsen – 5,9 miljard euro – al ingezet hebben. “Je moet het geld inzetten op het moment dat de crisis net achter de rug is”, zegt hij. “Dan heeft zo’n injectie het meeste impact.”

Concreet wil dat zeggen dat hij dit jaar samen met de regionale regeringen al voor 1,1 miljard euro gaat uitgeven. Volgend jaar is dat 1,6 miljard en dan stelselmatig minder. Tegen 2026 moet dat geld op zijn. Dat geld gaat naar infrastructuurwerken (56 procent), digitalisering (28 procent), menselijk kapitaal als onderwijs (26 procent) en onderzoek en ontwikkeling (16 procent), waarbij één project voor de verschillende onderdelen kan tellen.

Wat de precieze impact zal zijn van dat alles, is moeilijk te zeggen. Als je enkel naar deze investeringen kijkt, dan lijkt die impact eerder gering. De franstalige krant La Libre berekende dat de investeringen zo’n 4.000 jobs moeten opleveren, op basis van cijfers van het Federaal Planbureau. Dan zouden dat peperdure jobs zijn, maar dat gaat dan enkel over de rechtstreekse gevolgen van de investeringen, maken Dermine en het Planbureau zich sterk. Daarnaast rekenen ze erop dat de economie tout court meer aanzwengelt, dat privé-investeerders mee op de kar gaan springen, dat de hervormingen voor meer tewerkstelling gaan zorgen en ga zo maar door. De Europese investeringen moeten de vonk zijn die alles in gang steekt.

Het kabinet van Dermine is volop in bespreking met de Europese Commissie om de laatste hand te leggen aan de goedkeuring van zijn relanceplan.