We zitten nog niet op het terras: “Versoepelingen worden niet vanzelfsprekend”

Als over drie weken de situatie in de ziekenhuizen “duurzaam is verbeterd”, mogen de caféterrassen weer open. Met de nadruk op ‘als’. Want intussen zijn uit de coronacijfers de “lichtpuntjes verdwenen: ze pruttelen tegen en creëren onzekerheid”, waarschuwt Sciensano. Experts vragen daarom met grote aandrang dat iedereen de preventieregels nauwgezet blijft volgen én ook niet op reis gaat. “Anders worden versoepelingen niet vanzelfsprekend”