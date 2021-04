De vrouwen van OHL ontvangen zaterdag leider Anderlecht en spelen voor één keer niet in Oud-Heverlee, maar aan Den Dreef in Leuven. Amber Tysiak, vorige week nog actief bij de Red Flames, wil zich niet gewonnen geven. “In de play-offs kan alles”, zegt ze.

Je kan er tegenop kijken, de komst van het zo goed als onaantastbare Anderlecht, of je kan er net naar uitkijken. Amber Tysiak is in dat tweede geval. “Ik doe niet liever dan het de beste ploegen zo moeilijk ...