Ronald Koeman vreest niet voor zijn job bij FC Barcelona: “Vreemd dat ik hierover vragen krijg”

Ronald Koeman noemde het vrijdag “vreemd” dat zijn toekomst als trainer van FC Barcelona in verband wordt gebracht met het resultaat van de Spaanse bekerfinale. Daarin treft zijn ploeg zaterdag Athletic. Koeman is pas sinds afgelopen zomer in dienst van de Spaanse topclub, maar door de komst van Joan Laporta als nieuwe voorzitter zou zijn positie onder druk staan.

“Ik vind het vreemd dat ik moet antwoorden op vragen hierover omdat we negentien wedstrijden op rij niet hadden verloren. Vorige week gebeurde dat wel (tegen Real Madrid, red) en nu gaat het over mijn toekomst”, zei Koeman op de persconferentie voorafgaand aan de finale van de Copa del Rey. “Misschien moet ik het maar accepteren. Ik heb nog een contract voor een jaar. Ik weet dat er altijd druk op staat. Daar kan ik mee omgaan, maar soms begrijp ik het niet.”

Gevraagd of hij zich voldoende gesteund weet door Laporta, zei hij: “Dat hoeft niet elke keer als de pers iets schrijft. Hij heeft vertrouwen in me getoond. Ik weet waar ik sta.”