Een oudere boom kun je beter niet verplanten, tenzij je boomkweker en -verzorger Dries Rooryck (34) bent. Hij wil in zijn bomenasiel in het Oost-Vlaamse Nazareth 2.500 bomen die hij van de hakselaar heeft gered, prepareren voor een tweede leven.

“Het idee voor dit bomenasiel is ontstaan omdat we het steeds moeilijker over ons hart kregen om gezonde bomen af te zagen en in de hakselaar te verhakselen”, zegt Dries Rooryck. “Eerst en vooral uit ...