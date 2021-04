Alexander Blessin, de meest begeerde coach in België: “Als agent arresteerde ik drugsdealers. Ik was sneller dan zij”

Wie is dat in godsnaam? Dat was dé vraag toen KV Oostende begin dit seizoen de onbekende Alexander Blessin (47) aanstelde als coach. Tien maanden later kan de Duitser KVO nog kwalificeren voor de Champions’ play-offs, de voormalige PO1, en is hij de meest begeerde coach in België. Zijn voetbalvisie kent u ondertussen, maar wie is de mens Blessin? Een verhaal van twee honden en een hamster, schieten met een Walther P5 én dochters met atletiektalent. “Ik beleef mijn droom en mijn gezin droomt in Stuttgart met me mee.”