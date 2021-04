Parket wil ook oud-minister Luc Van den Bossche naar strafrechter laten verwijzen in Optima-dossier: de dossiervreter die voor lucratieve postjes koos

Valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en het bewust misleiden van de Nationale Bank. Het zijn maar een aantal zaken die het parket oud-politicus Luc Van den Bossche (73) ten laste legt in het dossier rond de failliete Optima Bank. Het parket van Oost-Vlaanderen wil hem samen met 13 andere betrokkenen laten doorverwijzen naar de rechtbank. Het is een nieuwe episode in het levensverhaal van de dossiervreter die na zijn politieke carrière voor lucratieve postjes in de bedrijfswereld koos.