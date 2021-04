Kampioen Union gunt Club NXT geen mooi afscheid aan Daknam en blijft voor vijftiende keer op rij ongeslagen

Club NXT kreeg vrijdag met kampioen Union hoog bezoek om na tien maanden afscheid te nemen van Daknam in Lokeren en allicht ook van 1B. Het werd echter een afscheid in mineur. Een dodelijk efficiënt Union had zelfs topschutter Vanzeir niet nodig om zonder veel moeite halfweg al 0-3 voor te staan. De kampioen bleef zo voor de vijftiende keer op rij ongeslagen.

Club NXT moest Thomas Van Den Keybus missen wegens schorsing en ook De Cuyper, vorige zondag tegen Lierse Kempenzonen goed voor twee goals, ontbrak wegens een knieblessure. Geen Dante Vanzeir weer bij Union, het seizoen zit er al een tijdje op voor de topschutter van de competitie. Club Brugge was alvast niet vergeten dat het de kampioen van 1B op bezoek had en kapitein Xander Blomme leverde een mand met versnaperingen af.

Bij Union was het geen feest. De Brusselaars speelden met een rouwband omwille van het overlijden van ex-sportief manager Guy Brison. Er was voor de match ook een minuut stilte om de 77-jarige man te herdenken. Club NXT kon theoretisch nog zevende worden maar dan moest het wel zes op zes halen en dus beginnen met de kampioen te kloppen. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek al snel. De jonge Bruggelingen begonnen wel vol vuur maar voor gevaar konden ze niet zorgen. Union bleek wel weer dodelijk efficiënt en kon zonder grote problemen voor de vijftiende keer op rij ongeslagen blijven. Na een kwartiertje later stond de kampioen al op voorsprong nadat doelman Nick Shinton zich wat verkeek op een laag schot van Senne Lynen.

Er stond niks meer op het spel en er kon dus ontspannend gevoetbald worden. Union domineerde rustig en Shinton, vorige zondag na een aarzelende start nochtans goed tegen Lierse, had zijn dagje niet. De opgerukte centrale verdediger Siebe Van Der Heyden kopte een voorzet tegen de paal, Shinton kreeg de bal ongelukkig tegen zich en zag ze in doel verdwijnen. Het werd echter nog erger en zelfs 0-3 kort voor de rust. Een corner leverde een geharrewar voor het doel van Shinton op, Burgess kon de bal niet over de lijn duwen maar Jonas Bager slaagde daar wel in.

Foto: BELGA

Drie wissels

Mentaal oplapwerk dus voor de Brugse coach Rik De Mil in de rust. Hij reageerde en voerde liefst drie wissels door maar ook dat haalde niks uit. Het werd namelijk al vroeg 0-4 na een geweldige trap vanop links van Sigurdarson. Het was wel niet de eerste keer dat de jonge Bruggelingen een pandoering kregen van dit Union. In oktober had Club zelfs al eens met 6-0 verloren.

Club NXT had zich het afscheid aan Daknam ongetwijfeld anders voorgesteld. Lokeren speelde de afgelopen tien maanden gastheer maar als Club NXT in 1B kan blijven, speelt het volgend seizoen op Schiervelde in Roeselare. Het blijft afwachten wat de Pro League in dit dossier zal beslissen. Met 0-4 was de match tegen Union in elk geval al vroeg beslist. Toch lieten de blauw-zwarte jonkies nog een paar leuke dingen zien maar Vermant en Servais konden voorin de knappe acties niet afronden. Union maakte er gebruik van om vijf wissels door te voeren en voor de vijftiende keer op rij ongeslagen te blijven.

Scheidsrechter: Kevin Debeuckelaere

Club NXT: Shinton, De Roeve, Fuakala, Mbamba (57’ Mondele), Hautekiet (46’ Sabbe), Blomme, Engels (46’ Sandra), Audoor, Aelterman (46’ Vanraefelghem) , Vermant, Servais (86’ De Smet)

Union: Pirard, Bager (86’ Fixelles), Burgess, Van Der Heyden (66’ Pocognoli), Sigurdarson (78’ Soussi), Teuma (86’ Jordanov), Nielsen, Synen, François, Labeau (66’ Hamzaoui), Undav

Doelpunten: 16’ Lynen 0-1, 36’ Van Der Heyden 0-2, 42’ Bager 0-3, 48’ Sigurdarson 0-4

Gele kaarten: 44’ Aelterman (fout), 64’ Blomme (fout)