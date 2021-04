Inbreker probeert huis binnen te dringen, maar dat was buiten deze dieren gerekend

Sint-Niklaas - Twee ezeltjes hebben een inbreker weggejaagd die het gemunt had op een huis op de Oude Baan in Belsele. De dieren waren komen aanlopen toen ze de man met een zaklamp door de ramen zagen schijnen. Tot overmaat van ramp liep de dief ook nog eens in de schrikdraad van hun omheining.

Het moet niet altijd een grommende waakhond zijn. Ook twee ezeltjes blijken prima in staat te zijn om inbrekers te verjagen. Dat bleek deze week uit de camerabeelden van Hendrik Baart uit Belsele. Hij stelde vast dat een onbekende man diep in de nacht zijn weiland was opgelopen, dat grenst aan de achterbouw van zijn woning. Daar scheen hij met een zaklamp door de ramen naar binnen.

“Om tot daar te komen, moest hij eerst over een schrikdraad”, zegt hij. “Die is gespannen voor de twee ezeltjes die ik hou. De inbreker merkte de draad niet op en liep er vol tegenaan. Nadat hij er was overgestapt, begon hij het gebouw te inspecteren. Dat moet de ezels nieuwsgierig hebben gemaakt. Ze liepen op de inbreker af, waardoor die wellicht is gaan lopen.”

Nog al gebeurd

Het is niet de eerste keer dat Hendrik Baart inbrekers aan de deur krijgt. Ook tijdens de nacht van 30 op 31 maart registreerden zijn bewakingscamera’s al iemand. “Het ging wellicht om een andere inbreker, want die liep niet tegen de schrikdraad aan. Ook zijn manier van lopen was anders en hij had ook het oog van de camera verdraaid. Toch vermoed ik dat de daders de buurt goed kennen. Anders kan je haast onmogelijk weten hoe je hier moet geraken.”

Na de tweede inbraakpoging van afgelopen week plaatste hij nog extra camera’s en een alarmsysteem. “Een verkliksysteem kan ik moeilijk installeren, want dat zou heel de tijd geactiveerd worden door de ezeltjes. Maar als er nu nog inbrekers komen, zullen die sowieso heel wat meer lawaai krijgen.”

Nog meer inbraken

Waar de dieven precies naar op zoek waren, is voorlopig nog onduidelijk. De afgelopen dagen vonden er nog een aantal inbraken plaats in dezelfde buurt.

In de Stationswegel in Belsele werd tijdens de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een tuinhuis en een garage. Daar werden alle sloten afgebroken en drie fietsen meegenomen. “Mogelijk waren de inbrekers ook bij mij op zoek naar fietsen”, zegt Hendrik Baart. Nog in Belsele werd donderdag een inbraak in een tuinhuis in de Tuinlaan gemeld. Daar kon geen buit worden gemaakt.

In de Edgard Tinelstraat in Sinaai werd donderdagochtend de diefstal van een auto gemeld. Ook een auto in de Klokke Roelandlaan werd doorzocht zonder iets mee te nemen. In diezelfde straat werd donderdagnamiddag nog een gelijkaardige inbraak in een auto gemeld.