Quasi onherkenbare ex-topspits van Real en Juventus heeft eindelijk wat hij altijd al wilde: “Geen kritiek als ik niet scoorde”

Dit weekend gaat in de VS de Major League Soccer opnieuw van start. Voor het Inter Miami FC van David Beckham wordt het seizoen nummer twee. In Florida rekenen ze vooral op de doelpuntenhonger van Gonzalo Higuain.

De intussen 33-jarige Argentijn scoorde in zijn carrière meer dan 100 keer voor Real Madrid, werd een held bij Napoli met een doelpuntenrecord in de Serie A (36 goals in één seizoen) en was even de duurste transfer ooit van Juventus (90 miljoen euro). Maar sinds 2020 speelt ‘El Pipita’ voor Inter Miami FC, de MLS-club van eigenaar David Beckham.

In zijn eerste periode in het Amerikaanse voetbal was hij goed voor één goal en twee assists in negen optredens. Inter Miami miste ook de play-offs in de MLS. Dit seizoen wil het onder coach Phil Neville beter doen. Higuain voelt zich alvast in zijn sas.

“Onlangs was ik nog aan het denken aan alles wat ik heb moeten achterlaten”, aldus Higuain bij La Nacion. “De vragen, de verantwoordelijkheden, al die verschillende landen… Die dingen destabiliseren je hoofd. De waarheid is dat ik momenteel héél gelukkig ben. Ik heb namelijk bemachtigd wat ik altijd al heb gewild. Meer bepaald het verlaten van die bubbel van druk, vragen, journalisten en kritiek.”

Foto: Anadolu Agency

Nieuwe looks

“Voetbal is namelijk niet de prioriteit in de Verenigde Staten”, gaat de WK-finalist van 2014 verder. “Er zijn hier andere sporten die veel druk krijgen. Onze competitie verbetert echter jaar na jaar en zal dat in de toekomst blijven doen. Maar mensen beoordelen mij niet op straat omdat een kans gemist heb. Hetzelfde geldt voor de pers. Als ik ergens sta aan te schuiven, voel ik mezelf een normale persoon. Soms vertel ik mezelf ook hoe fijn dat gevoel is. Dat is wat ik wilde.”

Higuain wil na zijn pensioen dan ook niks meer met voetbal te maken hebben. En dat hij zich amuseert in Florida, dat zie je aan zijn enorm veranderde looks. De beelden zeggen genoeg...

Bij Real Madrid:

Foto: Associated Press / Reporters

Bij Napoli:

Foto: AFP

Bij Juventus:

Foto: EPA-EFE

Bij Inter Miami seizoen 1:

Foto: AFP

Bij Inter Miami seizoen 2: