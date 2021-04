Kasteelmoord-advocaat beschuldigd van ongepast seksueel gedrag

Na amper twee weken zit de politieke loopbaan van Nederlands kamerlid Sidney Smeets (D66) er al op. De advocaat, die onder meer optrad in de kasteelmoord in ons land, moet opstappen na beschuldigingen over ongepast seksueel gedrag.

Smeets raakte deze week in opspraak door beschuldigingen over het maken van seksuele avances bij minderjarige jongens. Hij zou hen benaderd hebben via sociale media. Met sommigen zou er ook effectief contact geweest zijn.

“Meerdere mensen verklaren contact met mij als ongewenst te hebben ervaren”, zegt Smeets. Hij zei dat hij wil voorkomen “dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht”. “Daarom heb ik de kamervoorzitter laten weten dat ik per direct mijn zetel ter beschikking stel en terugtreed als kamerlid.”

Vrijdag raakte ook bekend dat Smeets niet terugkeert als advocaat bij advocatenkantoor Spong. In die functie trad hij onder meer op als raadsman voor Evert D.C., een van de verdachten in het dossier van de kasteelmoord. Hij werd door het hof van assisen veroordeeld tot 20 jaar.