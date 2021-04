Toby Alderweireld speelt opnieuw, maar kan met Tottenham niet winnen van Everton

Everton en Tottenham Hotspur hebben vrijdagavond de 32e speeldag in de Engelse Premier League geopend met een 2-2 gelijkspel.

Bij de Spurs verscheen Rode Duivel Toby Alderweireld aan de aftrap, nadat hij de vorige drie wedstrijden geen speelminuten had gekregen van coach José Mourinho. De 32-jarige verdediger bleef de hele wedstrijd staan.

De Spurs gingen goed van start in Goodison Park en Harry Kane bracht de bezoekers net voor het halfuur op voorsprong.

Enkele minuten later was alles echter te herdoen nadat Gylfi Sigurdsson Everton van op de stip op gelijke hoogte had gebracht. Diezelfde Sigurdsson zette The Toffees na een kwartier in de tweede helft op voorsprong, Kane sleepte enkele minuten later met zijn tweede van de avond een punt uit de brand voor de Londenaars.

In de stand schieten beide teams met de puntendeling niets op in de strijd om de Europese tickets. Tottenham is met één puntje meer dan Everton zevende, maar The Toffees hebben wel nog een wedstrijd minder gespeeld. Van de vijfde plaats van Chelsea, die recht geeft op Europa League-voetbal, zijn de Spurs nog vier punten verwijderd.