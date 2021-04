“De ontboezeming van Noa Lang ontroert mij, omdat hij die hele man-mag-niet-huilencultuur eindelijk eens op zijn kop zet”

Groot nieuws. Schokkend nieuws. Een voetballer heeft toegegeven dat hij huilt. Niet in het geheim, onder de lakens, maar gewoon naast een ander mens. Nu zal de voetballerij nooit meer hetzelfde zijn. Tot voor kort huilden voetballers niet. Ja, misschien een keer als ze het beschermdoek van hun zesde Alfa Romeo aftrekken, of als hun vriendin nieuwe borsten achter haar ritssluiting van vlees heeft gepropt, maar zomaar in een interview toegeven dat jij, voetballer, man met sokken tot over de knietjes, man met een raar figuurtje in het haar, huilt om andere dingen dan de verkeerde kleur keuken: dat is uniek.