Einde van het Castro-tijdperk in Cuba

Bij de start van het partijcongres van de Communistische Partij van Cuba heeft Raul Castro, de jongere broer van de gewezen leider Fidel Castro, officieel zijn vertrek als partijleider aangekondigd. Er komt zo een einde aan het tijdperk van de Castro’s in Cuba, die het land zestig jaar lang hebben geleid.

Raul Castro, inmiddels al 89 jaar oud, zei niet wie zijn plaats zal innemen. Maar er wordt aangenomen dat het de huidige Cubaans president zal zijn, Miguel Diaz-Canel, die de fakkel overneemt.

De machtsoverdracht komt er nu Cuba in economisch woelig vaarwater verkeert, temidden van de coronapandemie en aanhoudende economische sancties van de Verenigde Staten. Venezuela, de belangrijkste financiële ruggensteun, zag zijn economie eveneens instorten, wat het tot een onbetrouwbare bondgenoot maakte.

Diaz-Canel, die in 2018 aantrad, voerde sinds januari ongeziene economische hervormingen door, waarbij ook het dubbele muntsysteem op de schop ging. Aangenomen werd dat de maatregel er kwam uit economische noodzaak, maar ze tastte wel de koopkracht aan, op een moment dat basisgoederen schaars werden. Een andere hervorming was het openstellen van meer economische sectoren voor privé-initiatief.

Het partijcongres vindt elke vijf jaar plaats. Op het vorige congres in 2016 zei Castro dat hij van plan was op te stappen in 2021.

Bij de start van het congres riep Raul Castro vrijdag op om een “respectvolle dialoog” aan te knopen tussen Cuba en de Verenigde Staten. “Ik bevestig op dit partijcongres de wil om een respectvolle dialoog aan te knopen, een nieuwe vorm van betrekkingen met de Verenigde Staten, zonder voor te wenden dat Cuba, om daartoe te komen, de principes van de revolutie en het socialisme aan de kant schuift”, zei Castro in zijn toespraak.