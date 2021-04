Meer dan 40 migranten verdronken voor Tunesische kust

Voor de kust van Tunesië zijn 41 lichamen van migranten uit het water gehaald nadat hun boot zonk. Dat melden de Verenigde Naties vrijdag. Eerder op de dag was er sprake van minstens 20 doden en 17 vermisten.

Slechts drie mensen konden door de kustwacht gered worden voor de kust van Sidi Mansour, in het zuidoosten van Tunesië, meldt het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

De zoekoperatie werd vrijdag onderbroken door het slechte weer en zullen zaterdag worden hervat.

Tunesië is een belangrijk transitland voor migranten die proberen een beter leven op te bouwen in Europa. Vorige maand waren nog 39 migranten om het leven gekomen bij twee bootongelukken voor de kust van Sfax. In juni vorig jaar waren in de buurt van dezelfde stad minstens 60 mensen gestorven nadat een migrantenboot was gezonken.

Sinds begin dit jaar zijn al zeker 292 migranten om het leven gekomen bij een poging om de Middellandse Zee over te steken richting Europa. In 2020 werd de overtocht zeker 1.200 mensen fataal. Volgens cijfers van UNHCR en IOM is het aantal mensen dat vanuit Tunesië via een illegale weg naar Europa reist sinds het begin van het jaar verdrievoudigd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.