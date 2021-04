Spannend tot de laatste seconde: voor deze teams wordt het op de laatste speeldag alles of niks in de Jupiler Pro League

Voor liefst 10 ploegen staat er nog heel wat op het spel op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League dit weekend. In de Champions’ Play-offs strijden Anderlecht en KV Oostende om een ticket, in de Europe Play-offs komen er zelfs nog 8 ploegen in aanmerking voor drie plekjes. Onderaan beslissen Moeskroen en Waasland-Beveren wie er degradeert naar 1B. Een uitgebreid overzicht.

1. CHAMPIONS’ PLAY-OFFS: ANDERLECHT EN KV OOSTENDE

Anderlecht strijdt met KV Oostende om laatste ticket: “We moeten niet te speciaal doen. Op tijd gaan slapen en gezond eten”

Heerlijk toch: KV Oostende en Anderlecht zijn sinds Marc Coucke is overgelopen niet de beste vrienden en net die twee clubs strijden voor de Champions’ play-offs. Paars-wit heeft tegen STVV genoeg aan een punt, KVO moet hopen dat paars-wit verliest en zelf winnen tegen Cercle. “Ik probeer een bubbel te creëren waarin we alleen focussen op onszelf”, aldus Kompany.

Het voetbalprogramma Extra time heeft maandag Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute uitgenodigd. De preses denkt er liever niet aan dat hij daar moet gaan zitten als zijn club net naast de Champions’ play-offs (de voormalige Play-off 1) heeft gegrepen. Dat zou zwaar wegen op de nu al rode financiële cijfers. Paars-wit heeft Europees voetbal nodig om de kassa te spijzen en om toppers als Nmecha te kunnen houden. De Champions’ play-offs bieden quasi zekerheid over Europese deelname. Het is van levensbelang.

Aangezien Anderlecht maar één punt meer nodig heeft, lijkt het niet meer te kunnen mislopen tegen Sint-Truiden. Voor STVV staat er niets meer op het spel en paars-wit lijkt de juiste formule beet te hebben. Na de 9 op 9 tegen Zulte Waregem, Antwerp en Club Brugge moet het doorstomen. Of is het net gevaarlijk om te mikken op dat ene punt? “Ik probeer een bubbel te creëren waarin we focussen op onze kwaliteiten en niet bezig zijn met de omstandigheden”, aldus coach Vincent Kompany. “We gaan voor de winst. Iets tussenin doen: dat ligt ons niet.”

De technische Brusselaars moeten zich thuisvoelen op het kunstgras van Stayen. Toch kraaien ze best nog geen victorie. Bij de vorige drie passages op Stayen verloren ze twee keer en speelden ze één keer gelijk. Bovendien eist STVV-coach Peter Maes een reactie na de afgang in de Limburgse derby vorige week. Hij dreigde zijn spelers al een week verlof af te nemen, maar het is afwachten of hij dat ook effectief zal doen. “Wij moeten vooral niet te speciaal willen doen”, counterde Kompany nog. “ Gewoon op tijd gaan slapen en gezond eten.”

Vloek

Paars-wit moet alvast een vloek doorbreken. In deze competitie wonnen er zes teams van Club Brugge – Charleroi, Beerschot, OHL, Gent, Antwerp en Anderlecht –, maar vier van hen verloren wel de week nadien. RSCA mag die lijn niet doortrekken.

Daar zit KV Oostende natuurlijk op te hopen. De kustploeg keek vorige week in de spelersbus naar Anderlecht-Club en baalde toen de thuisploeg won. Wat zouden zij het fijn vinden om hun ex-eigenaar Marc Coucke nog eens een peer te stoven. Daarvoor moeten ze zelf winnen van Cercle en Anderlecht in de gaten houden. “Op de bank zullen we Sint-Truiden-Anderlecht wel checken, maar ik ga er niet continu naar vragen”, aldus KVO-coach Alexander Blessin. “Zelf winnen is mijn enige boodschap.”

Maandag hoopt Wouter Vandenhaute alvast met een big smile in te gaan op de uitnodiging van Extra time.

In het kort:

Anderlecht heeft aan een gelijkspel tegen STVV genoeg om zekerheid te verwerven over deelname aan de Champions’ Play-offs. Bij een zege start paars-wit de Champions’ Play-offs als derde.

KV Oostende kan enkel nog in de Champions’ Play-offs raken als het zelf Cercle Brugge klopt en Anderlecht verliest van STVV. Wel al zeker van de Europe Play-offs, de vroegere Play-off 2.

2. DE EUROPE PLAY-OFFS: BEERSCHOT, STANDARD, ZULTE WAREGEM, AA GENT, KV MECHELEN EN OH LEUVEN

AA Gent en Standard met het mes op de keel: “Een Europees ticket behalen is nooit te min, ook niet voor AA Gent”

Acht ploegen kunnen op de laatste speeldag nog de Europe play-offs halen, de minicompetitie van vier, waarin om een Europees ticket gespeeld zal worden. Willen topclubs AA Gent en Standard hun seizoen nog een beetje redden, mogen ze zondag absoluut geen steek laten vallen in rechtstreekse duels met Zulte Waregem en Beerschot.

AA Gent heeft dit seizoen zelfs nog niet in de top acht gestaan, maar kan er op de valreep nog induiken als het zich de sterkste toont in een rechtstreeks duel met de huidige nummer acht, Zulte Waregem. “Ik las dat wij favoriet waren, maar Zulte Waregem heeft toch ook veel ervaren jongens. Maar zelfs als we winnen en de Europe play-offs halen, maken we ons seizoen niet helemaal goed”, erkende AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. Net daarom kan de club die voor het seizoen nog stilletjes droomde van de titel, het zich niet permitteren deze laatste strohalm te laten schieten.

“Als je niet wint, is het gewoon gedaan”, legde Vanhaezebrouck de druk bij zijn spelers om het seizoen nog wat te verlengen. “Je hebt wel nog mogelijkheden om duels te spelen als je geen play-offs moet afwerken. Alleen: hoeveel ploegen gaan er dan nog met inzet voetballen? Maar als je nog kunt strijden voor die vijfde plaats, dan weet je nooit. Een Europees ticket behalen is nooit te min, ook niet voor AA Gent. Zeker dit seizoen: je hebt heel veel ploegen van ons niveau en er komen er ook nog bij.”

Nooit makkelijk voor Standard

AA Gent is niet de enige G5-club die zondag met het mes op de keel speelt. Standard moet thuis winnen van Beerschot, dat zelf genoeg heeft aan een punt, om zeker te zijn van deelname aan de Europe play-offs, de vroegere Play-off 2. “Als we zesde eindigen en de beker kunnen winnen, hebben we het goed gedaan. Zeker met alles wat we hebben meegemaakt de voorbije maanden. Het is een moeilijk jaar geweest”, vertelde Standardtrainer Mbaye Leye. Tot voor enkele weken leken de Rouches na een slechte reeks zelfs niet meer te zullen meedoen om een plaats bij de eerste acht, maar een zeven op negen bracht daar verandering in. “De laatste matchen zijn we iets efficiënter, dat moeten we proberen vol te houden”, aldus Leye.

Sowieso belooft het zondag flink wat rekenwerk te worden met voortdurend wisselende situaties. Amper twee punten scheiden de zesde plaats van de elfde plaats, waardoor ook KV Mechelen en OH Leuven nog een goede kans maken op de Europe play-offs. “Jullie kennen Standard toch ook? In zulke matchen is het voor ons nooit makkelijk”, aldus Leye. “We mogen zeker niet denken dat we ons ticket al in handen hebben. Ik denk zelfs niet dat we in staat zijn om op een gelijkspel te spelen. De tussenstanden van de andere matchen bijhouden zal ik dan ook niet doen.”

In het kort:

Beerschot heeft op bezoek bij Standard genoeg aan een punt

Standard moet thuis winnen van Beerschot of gelijkspelen en dan hopen dat er van Zulte Waregem, AA Gent, KV Mechelen en OH Leuven geen twee ploegen hun match winnen

Zulte Waregem moet thuis winnen van AA Gent of gelijkspelen en hopen dat KV Mechelen en OHL niet winnen. Wint één van die twee wel, dan moet het hopen dat Standard verliest.

AA Gent moet winnen op Zulte Waregem of gelijkspelen en hopen dat Standard, KV Mechelen en OHL verliezen

KV Mechelen moet winnen van Kortrijk én hopen dat OHL niet met ruimere cijfers wint, tenzij Zulte Waregem en AA Gent gelijkspelen

OHL moet winnen én moet dat doen met meer goals verschil dan KV Mechelen. Als Zulte Waregem en AA Gent gelijkspelen, volstaat gewoon de winst.

3. DEGRADATIESTRIJD: WAASLAND-BEVEREN OF MOESKROEN

Waasland-Beveren hoopt – nog maar eens – degradatie te vermijden: “Match op leven en dood, maar het geloof is groot”

Winnen of naar 1B. Waasland-Beveren speelt zondag zijn laatste troef uit in de degradatiestrijd. Is de match bij OH Leuven de laatste op het hoogste niveau of volgt er een nieuwe ontsnapping op het laatste moment?

“Hoe groot het geloof is? Als je geen geloof meer hebt, zit je hier niet op de juiste plaats”, zei Waasland-Beveren-coach Nicky Hayen gisteren. “Het is een match op leven en dood. Het geloof is groot. Dat willen we tonen aan de Beverse familie.”

Moeskroen en Waasland-Beveren zijn nu al zeker dat ze voorlaatste en laatste van onze competitie zijn, maar zondag pas zal duidelijk zijn wie rode lantaarn wordt en dus rechtstreeks degradeert. De Waaslanders staan er veruit het slechtst voor. Want zelfs bij winst in Leuven moeten ze nog hopen dat nummer zeventien Moeskroen op hetzelfde moment verliest van Club Brugge. “We moeten eerst onze eigen wedstrijd winnen en dan pas kijken naar het resultaat van de andere match. Het heeft geen zin om daarmee bezig te zijn”, aldus Hayen. “We willen gewoon het goede gevoel van tegen Oostende (toen Waasland-Beveren met 0-2 won, nvdr.) terugvinden. Een goede match spelen en blijven geloven in een goede afloop.”

Houdini-act

Waasland-Beveren heeft wel een reputatie als ontsnappingskoning. Vorig seizoen stond de club laatste toen de competitie op één match van het einde werd stilgelegd. De degradatie werd door het BAS ongedaan gemaakt. In het seizoen 2014-2015 ontliep Waasland-Beveren de degradatie dan weer op de slotspeeldag. Zit er ook dit jaar een nieuwe Houdini-act in? Als Waasland-Beveren zondag de rechtstreekse degradatie kan afwenden, wacht het als nummer zeventien sowieso nog barragematchen om in 1A te kunnen blijven. Dan zal Seraing, dat zich intussen al verzekerde van de tweede plek in 1B, de tegenstander zijn. In het kort:

Excelsior Moeskroen heeft bij Club Brugge een gelijkspel nodig om zich te verzekeren van barrages om in 1A te blijven of moet hopen dat Waasland-Beveren niet kan winnen van OH Leuven.

Waasland-Beveren moet winnen van OH Leuven en hopen dat Moeskroen verliest van Club Brugge om de rechtstreekse degradatie te ontlopen.

