Aantal nieuwe overlijdens daalt opnieuw licht

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Na een wekenlange stijging, daalt het aantal overlijdens door COVID-19 opnieuw licht. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal nieuwe besmettingen en de positiviteitsratio blijven wel nog stijgen. Sinds het begin van de pandemie stierven al 23.681 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Tussen 7 en 13 april stierven elke dag gemiddeld 39,4 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een daling met 3,8 procent in vergelijking met een week eerder. lass="infograf">

Van 7 tot 13 april raakten elke dag gemiddeld 3.755 mensen besmet met het virus, 4 procent meer dan de week ervoor. In totaal raakten al 943.213 mensen besmet. Het aantal afgenomen tests daalt nog steeds, met in dezelfde periode elke dag gemiddeld 44.130 tests (-10 procent). De positiviteitsratio neemt met 1,6 procent toe, tot 9,8 procent.

Tussen 10 en 16 april werden elke dag gemiddeld 236,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 6 procent. In de ziekenhuizen liggen nu 3.015 COVID-patiënten, van wie er 923 in de intensieve zorg liggen.