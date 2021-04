Wagen belandt in kanaal Bossuit-Kortrijk, bestuurder kan zichzelf redden

Moen / Zwevegem - Brandweer, duikers en een ziekenwagen werden zaterdagmorgen in alle vroegte opgeroepen naar de Sluislaan in de Zwevegemse deelgemeente Moen. Daar was rond 3.45 uur een wagen in het kanaal Bossuit-Kortrijk gereden. De bestuurder kon zichzelf redden.

Een Volvo V60 reed in alle vroegte uit de Vaartstraat gereden. De wagen draaide niet links of rechts de Sluislaan naast het kanaal in, maar schoof eerst nog over de grasberm en verdween in het ijskoude water.

De bestuurder van de Volvo raakte gelukkig op eigen kracht uit het voertuig en naar de kant zwemmen. De man werd even opgevangen bij buren voor hij voor verzorging naar het AZ Groeningeziekenhuis in Kortrijk werd overgebracht.

Enkele duikers gingen meteen te water en hielden nog een zoekactie, om er zeker van te zijn dat er geen andere slachtoffers meer waren. Een takeldienst kwam ter plaatse met zwaar materiaal en werd geassisteerd door twee brandweerduikers om de wagen uit het water te takelen. Al die tijd werd de scheepvaart op het kanaal stilgelegd.