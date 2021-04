Vaccinatiebereidheid daalt, 8 procent weigert het vaccin

De Universiteit Antwerpen peilde tijdens de Grote Coronastudie al verschillende keren naar de vaccinatiebereidheid. 8 procent geeft ondertussen aan dat ze zich zeker niet zal laten vaccineren.

In het begin schommelde de cijfers rond de 3 à 4 procent, schrijft De Morgen. Dat is ondertussen al stevig gestegen. 8 procent geeft aan zich niet te laten vaccineren. Nog eens 4 procent neigt eerder naar niet. De Coronastudie is geen representatieve steekproef maar geeft wel een beeld over de evolutie. Sinds de vraag werd opgenomen in de Grote Coronastudie was het aandeel weigeraars nooit groter.

Het lijkt er volgens De Morgen op dat er minder twijfelaars zijn en dat een deel niet overtuigd maar net afgeschrikt werd.

