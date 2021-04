Leider Lille laat dure punten liggen in Franse titelstrijd: gelijkspel tegen Montpellier

Leider Lille is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 33e speeldag in de Franse Ligue 1 in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Montpellier.

LOSC telt nu 70 punten, vier meer dan eerste achtervolger Paris Saint-Germain, dat de kloof kan verkleinen mits een zege tegen Saint-Etienne, zondag in het Parc des Princes.

Lange tijd zag het er nog slechter uit voor de grensploeg uit Rijsel, die na 21 minuten op achterstand was gekomen na een treffer van Andy Delort. Nadien was het tot de 85e minuut wachten vooraleer Luiz Araujo de verdiende gelijkmaker kon scoren. Ex-Gentenaar Jonathan David was op de bank gestart en mocht pas een twintigtal minuten voor affluiten Timothy Weah komen vervangen.

(belga)