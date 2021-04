President Joe Biden: “Schietpartij is nationale schande”

“Dit moet stoppen. Het is een nationale schande dat zoiets kan gebeuren”, zei president Joe Biden naar aanleiding van de zoveelste schietpartij. De president reageerde tijdens een persconferentie op de gebeurtenissen in Indianapolis en was zeer scherp voor het beleid.

Het is niet de eerste keer dat Biden zich uitlaat over de schietpartijen in zijn land. De moord op acht FedEx-medewerkers in Indianapolis laat de president dan ook niet onbewogen. Hij gaf vrijdag de opdracht om vlaggen op het Witte Huis en overheidsgebouwen halfstok te hangen. Volgens de president gaan er elke dag te veel Amerikanen dood door vuurwapens. Hij beklemtoonde dat het terugdringen van wapengeweld één van zijn topprioriteiten blijft. “We kunnen en moeten meer doen om levens te redden”, aldus Biden.

Volgens de president moeten potentiële kopers van vuurwapens eerst grondig doorgelicht worden, en moeten aanvalswapens verboden worden, alsook magazijnen voor meer dan tien kogels. Hij kon niet begrijpen dat aanvalswapens zo maar te verkrijgen zijn. Daarvoor werd al een wet gestemd in het Huis van Afgevaardigden, maar het is aan de Senaat om wetsvoorstellen te bekrachtigen, zegt hij.

Zelfmoord

De autoriteiten in Indianapolis hebben ondertussen ook de acht dodelijke slachtoffers kunnen identificeren. Het gaat om Matthew Alexander (32), Samaria Blackwell (19), Amarjeet Johal (66), Jaswinder Kaur (64, Jaswinder Singh (68), Amarjit Sekhon (48), Karli Smith (19) en John Weisert (74).

Wat Brandon Hole, de 19-jarige shutter, bezielde is voorlopig volstrekt onduidelijk. Er werden nog geen duidelijke motieven gevonden. Zijn moeder maakte in maart 2020 al een melding dat hij wel eens ‘suicide-by-cop’ zou proberen. Op basis van Hole’s slaapkamer, en het wapen dat ze daar aantroffen, heeft de FBI hem in april ondervraagd. Hij werd onder psychiatrisch toezicht gehouden.

Het is reeds de 45ste massaschietpartij sinds Atlanta waar mensen in sauna’s neergemaaid werden.

