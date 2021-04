In eerste drie maanden van 2021 al bijna 3.000 Belgische jobs op de helling

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben al 36 bedrijven in ons land bekendgemaakt dat ze willen overgaan tot een collectief ontslag. Daarmee loopt voor 2.824 jobs nu de procedure-Renault. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 879. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van de FOD Werk waarover L’Echo bericht.

De herstructurering bij FedEx in Luik weegt zwaar door in de cijfers. Dat bedrijf is goed voor meer dan een derde van de bedreigde jobs (1.097). In Vlaanderen gaat het om 922 banen, in Brussel 805.

In heel 2020 verdwenen er 9.414 jobs bij collectief ontslag. Sinds de FOD Werk deze cijfers bijhoudt, is 2012 het slechtste jaar, met 16.707 verdwenen banen. Dat trieste record was toen vooral te wijten aan de sluiting van Ford Genk (4.264 jobs).

Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne heeft al laten blijken dat hij voorstander is van een modernisering van de wet-Renault.

