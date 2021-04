De lessen die De Wever uit de audit bij Let's Go Urban trekt: “Ik wil geen klopjacht op de stadsdiensten”

Antwerpen -

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) trekt duidelijke lessen uit het dossier rond Let’s Go Urban (LGU). Hij is vooral opgelucht dat er aan de kant van de stad geen crimineel opzet was. “Is er politieke verantwoordelijkheid? Ja, het is onze verantwoordelijkheid om te beletten dat dit ooit nog eens gebeurt.”