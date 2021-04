Chinese Huawei kon alle gesprekken van mobiele KPN-klanten afluisteren, KPN ontkent

Het Chinese technologiebedrijf Huawei had vanuit China ongeautoriseerde toegang tot de kern van het mobiele netwerk van het Nederlandse telecombedrijf KPN. Het kon telefoongesprekken meeluisteren en had toegang tot tapinformatie. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een geheim intern rapport. KPN ontkent de feiten.

Huawei was in staat om zowel binnen KPN als vanuit China “ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd KPN-mobiele nummers af te luisteren”, inclusief die van ministers, toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten. Tevens had Huawei inzicht in de database met afgetapte telefoonnummers. Dat is in strijd met de Telecommunicatiewet.

De bevindingen van het interne rapport waren zo explosief dat werd gevreesd voor het lot van KPN Mobiel als die zouden uitlekken. “Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen”, staat in het rapport.

“Geen enkele indicatie dat klanten zijn afgeluisterd”

Volgens KPN is er “in alle jaren nooit geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken, dan wel onze klantsystemen, of dat er is afgeluisterd”. “Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier”, staat zaterdagochtend in een reactie.

Huawei neemt in de reactie afstand van de in het artikel geschetste situatie. “Huawei-medewerkers hebben geen ongeautoriseerde toegang gehad tot het netwerk en de data van KPN, noch gegevens onttrokken aan dat netwerk”, klinkt het. Huawei werkte onder de “expliciete autorisatie” van KPN. Daarbij waren de Huawei-medewerkers tijdelijk in dienst van KPN.

“De personen waarnaar het Volkskrant-artikel verwijst, vielen naar ons inzicht in deze laatste categorie”, aldus de onderneming. “De facto, werkten deze mensen dus voor KPN, wat de constateringen vanuit het rapport in een ander daglicht plaatst.”

Verder wijst Huawei erop dat in de vijftien jaar dat het bedrijf in Nederland actief is, het nog nooit door overheidsinstanties is aangesproken op ongeautoriseerd handelen. “Dit terwijl het rapport kennelijk al meer dan tien jaar in het bezit is van de inlichtingendiensten”, aldus Huawei.