Alles wat je moet weten over de uitvaart van de Britse prins Philip

Geen gekroonde hoofden uit het buitenland, geen massa volk langs de kant van de weg en geen prinsen in legeruniform. De uitvaart van de Britse prins Philip (99) zal op alle vlakken atypisch zijn. Door corona, door de gespannen sfeer binnen de Britse koninklijke familie. Maar ook omdat de man in de schaduw van koningin Elizabeth II het zelf bescheiden wilde houden. Dit is wat je moet weten over de uitvaart.