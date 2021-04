Kaap van 3 miljoen corona-overlijdens overschreden

Wereldwijd is de kaap van 3 miljoen doden overschreden, dat berekende de Johns Hopkins universiteit. Ongeveer een derde van die overlijdens viel in Europa te betreuren. Vorige week vielen er gemiddeld 12.000 doden per dag. Dat is iets minder dan de piek van eind januari toen er 14.500 doden per dag vielen.

Er zijn nu meer dan drie miljoen mensen overleden aan het virus dat eind 2019 in China ontdekt werd. 3.014.734 om precies te zijn. In totaal werden er 140.628.498 mensen coronabesmettingen geregistreerd.

En het gaat zeer snel. Pas in september 2020 werden er één miljoen doden genoteerd, in februari stond de teller op twee miljoen en nu anderhalve maand later dus op drie miljoen. Vorige week vielen er gemiddeld 12.000 doden per dag. Dat is iets minder dan de piek van eind januari toen er 14.500 doden per dag vielen. Onder andere nieuwe varianten zorgen voor een versnelling.

In Brazilië (het op een na meest getroffen land ter wereld met 368.749 doden) worden elke dag zo’n 3.000 doden geteld, een kwart van de wereldwijde slachtoffers. Dit cijfer is sinds half februari meer dan verdubbeld.

De stijging van het aantal sterfgevallen gaat ook extreem snel in India. In het land met 1,3 miljard inwoners worden dagelijks meer dan 1.000 doden geregistreerd, of negen keer meer dan begin maart, de stijging gaat hand in hand met die van besmettingen.

Sinds het begin van de epidemie zijn wereldwijd meer dan 139 miljoen gevallen geregistreerd, waaronder momenteel ongeveer 730.000 per dag, een aantal dat ook gestaag stijgt sinds eind februari.

LEES OOK. “Twee provincies staan in brand”: grote verschillen in coronacijfers en vaccinatiebereidheid in ons land