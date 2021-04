Lydia Peeters verlengt geldigheid theoretisch rijexamen opnieuw

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gaat de geldigheid van het theoretisch rijexamen opnieuw verlengen. Dat meldt ze zaterdag. In november had de minister de termijnen al verlengd tot 30 september 2021, maar de planning bij de rijscholen loopt vol. In overleg met de partners zal een nieuwe datum bepaald worden.

De rijscholen moesten door de coronacrisis tijdelijk de deuren sluiten. Vlaams minister Peeters liet daarom in november vorig jaar in een ministerieel besluit de uitsteltermijnen vastleggen voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommoment.

Wie geslaagd was voor een theoretisch examen of wie lessen had gevolgd bij een erkende rijschool of wie geslaagd was voor een examen op privéterrein kreeg een verlenging tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen te vervallen kwam tussen 2 november 2020 en 29 september 2021.

“Die kandidaten kregen ook voorrang bij het maken van een afspraak”, zegt minister Peeters. “Het verstrijken van de geldigheid heeft immers gevolgen voor de deelname aan het praktijkexamen. Indien bijvoorbeeld de geldigheid van het theorie-examen verstrijkt, moeten ze immers opnieuw slagen voor het theorie-examen alvorens ze kunnen deelnemen aan het praktijkexamen. Dat wilden we uiteraard vermijden.”

De nieuwe verlenging moet ruimte creëren in de opleidings- en examencentra. De minister roept wel op om niet te wachten tot het laatste moment. “Plan je afspraak tijdig in. Alleen zo kunnen we drukke momenten vermijden.” Minister Peeters gaat de federale overheid ook vragen om een eventuele verlenging van de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen te bekijken. Kandidaten van wie het voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, zouden immers verplicht opnieuw zes uur rijles moeten volgen en het examen afleggen met een erkende rijschool of een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen. Volgende week staat daar alvast een overleg over ingepland.

