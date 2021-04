Acht Nederlanders in quarantaine na proefvakantie op Rhodos

Acht van de Nederlandse reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op het Griekse eiland Rhodos zijn in quarantaine gegaan. Dat maakte Sunweb zaterdag bekend. Vier van hen zijn mogelijk besmet met het coronavirus.

Een deelnemer aan een proefvakantie in Rhodos is donderdagavond in quarantaine geplaatst. Het gaat om een vrouw wiens partner in Nederland besmet bleek met corona. Uit voorzorg moest de dame in quarantaine. Alle vakantiegangers werden door Sunweb getest met een PCR-test.

De vrouw zelf testte uiteindelijk negatief op corona. Maar bij vier andere reizigers was de test niet duidelijk. Er kon volgens Sunweb niet met zekerheid worden gezegd of deze reizigers positief of negatief waren. Zij worden later op zaterdag opnieuw getest. De kamergenoten van de vier blijven uit voorzorg ook in quarantaine.

De PCR-testen van 184 deelnemers bleken vrijdag wel negatief.

De achtdaagse proefvakantie is een initiatief van de Nederlandse overheid om te testen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. De deelnemers mogen tijdens de vakantie het Griekse vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet verlaten en er zijn geen andere gasten aanwezig. Deelnemers betalen de reis zelf, maar de kosten voor de coronatesten komen voor rekening van Sunweb. De bedoeling was om met 189 vakantiegangers af te reizen, maar uiteindelijk werden dat er 188.

