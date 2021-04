ANALYSE. Drie redenen waarom Antwerpen beter vaccineert dan Brussel

In Brussel is 66 procent van de 85-plussers gevaccineerd, in Antwerpen, toch ook een grootstad met veel diversiteit, is dat bijna 90 procent. Dezelfde verhoudingen tekenen zich af bij de leeftijdsgroep van 75 tot 84 jaar. Hoe komt dat? Emeritus professor huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer ziet drie oorzaken.