Fans van Sporting Charleroi bezetten veld uren voor de aftrap

Straks speelt Charleroi nog tegen Eupen haar laatste match van het seizoen, maar de fans roeren zich nu al in en aan de poorten van Mambourg.

Met enkele spandoeken maken ze het bestuur duidelijk dat ze niet tevreden zijn over het afgelopen seizoen. Een delegatie fans had ook een onderhoud gevraagd voor de wedstrijd, maar daar ging de Henegouwse directie niet op in. Wel wordt er woensdag een vragensessie op Facebook gehouden met algemeen directeur Mehdi Bayat.

Intussen is duidelijk dat een groep fans nog een stap verder is gegaan. Zij bevinden zich op de grasmat en hebben niet de intentie meteen naar huis te gaan. De directie van de club had nochtans met nadruk gevraagd om thuis te blijven, gezien de heersende coronamaatregelen.