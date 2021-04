Eden Hazard ontbreekt ook in Real-selectie voor uitwedstrijd bij Getafe

Real Madrid rekent zondag in het competitieduel bij Getafe nog niet op Eden Hazard. Er wordt bij de Koninklijke ditmaal spaarzaam omgesprongen met de Rode Duivel, die de voorbije weken voluit meetrainde na een nieuwe spierblessure.

Real-coach Zinédine Zidane gaf zaterdag op zijn persconferentie mee “dat het al veel beter ging met Hazard”. Dat volstond klaarblijkelijk echter niet voor een selectie.

Hazard speelde op 13 maart, een dikke maand geleden, zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid. Hij viel toen een kwartiertje in in de thuiswedstrijd tegen Elche. Daarvoor was het van eind januari geleden dat hij nog in actie kwam.

Na het duel tegen Elche volgde een nieuwe spierblessure en Hazard miste het WK-kwalificatiedrieluik met de Rode Duivels.