Prins die in raad van bestuur van Beerschot zit, zet stap terug als Sheffield-voorzitter

Prins Musaad Bin Khalid Al Saud legt zijn functie als voorzitter van Sheffield United om persoonlijke redenen neer. Dat heeft de afgetekende hekkensluiter in de Premier League zaterdag bevestigd.

De 28-jarige Musaad Bin Khalid Al Saud was de jongste voorzitter in de Premier League toen hij in september 2019 werd aangesteld door zijn schoonvader Abdullah bin Mosa’ad bin Abdulaziz Al Saud, eigenaar van de club. Sheffield staat met amper veertien punten uit 31 wedstrijden helemaal onderaan de Engelse hoogste klasse en lijkt op weg naar degradatie. Na de speeldag van dit weekend kan het al over en uit zijn voor het team.

“Het was een absoluut genoegen en een groot voorrecht om voorzitter te zijn van deze geweldige club”, reageert hij in een verklaring. “Ik heb altijd geprobeerd de waarden van de club hoog te houden en op te treden als een echte bewaarder.” Vicevoorzitter Yusuf Giansiracusa neemt zijn functie ad interim over.

De familie Al Saud heeft nog andere clubs in haar portefeuille zitten, waarbij Beerschot. Musaad Bin Khalid Al Saud zit in de Raad van Bestuur bij de Antwerpenaren.