Eén seizoen tweede klasse volstond: Norwich City viert terugkeer naar Premier League

Norwich City is zaterdagnamiddag zonder zelf in actie te komen reeds zeker van promotie naar de Premier League, amper één seizoen na de degradatie naar The Championship.

De leider in de Engelse tweede klasse verzekerde zich van promotie omdat Swansea en Brentford, de nummers drie en vier in de stand, op de 42e speeldag niet verder kwamen dan draws, tegen respectievelijk Wycombe en Millwall. The Canaries zijn daardoor al minstens zeker van een stek in de top twee, die rechtstreekse promotie naar de Premier League oplevert.

Met acht punten voorsprong op eerste achtervolger Watford, dat met 1-0 verloor bij Luton Town, stevenen ze ook af op de titel, met nog slechts vijf wedstrijden voor de boeg. Zaterdagavond kunnen ze de kloof alvast uitdiepen tot elf punten, in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth. De nummers drie tot en met zes spelen in de play-offs om het laatste ticket naar de Premier League.